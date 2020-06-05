國中教育會考全縣考生共1萬1647人，成績出爐，彰化縣考生表現亮眼，共3名考生拿下5科A＋＋且作文6級分，分別是彰興國中黃耀禾、鹿鳴國中陳品安、大同國中楊舒涵。

國中教育會成績出爐，榮獲總統教育獎的竹塘國中莊子瑋

，會考表現優異可望錄取彰化高中；大同國中廖涵光家境清寒，但仍奮發向上，拿到5A＋＋及作文5級分好成績。和群國中陳映瞳單親，逆境向上，參加學校樂旗隊，本次會考5科共41級分。鹿鳴國中陳品安則就讀音樂班，平時花費大量時間練習外，對課業的自我要求更是沒停過，拿下滿級分。

彰化縣教育局表示，今年各科滿級分人數如下：國文486人、英語457人、數學381人、自然257人、社會482人、作文66人。每一序位區間人數約為100人左右，彰化區高級中等學校免試入學委員會（國立員林農工）將於2020年6月17日公布個人序位查詢於志願選填平台上，考生可用帳號密碼查閱，並參考各高中職招生名額，選填適合志願，以利錄取心目中理想的科系。

教育處提醒，國中應屆畢業生應於6月18日到22日向原就讀學校報名繳費，個別報名學生於6月24日向免試入學承辦學校的員林農工報名。今年免試入學將於7月8日放榜，10日向錄取學校報到。

(中時 )