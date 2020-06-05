不幸因公殉職的鐵路警察局員警李承翰的父親，疑因日前凶嫌獲判無罪抑鬱驟逝，警政署長陳家欽表示心中感到無比難過與不捨，強調會盡全力爭取李承翰的權益，會陪著承翰媽媽繼續走下去。

陳家欽5日在臉書發文表示，去年事件發生後，他偕同妻子至承翰靈前哀悼，也多次南下探視承翰雙親 ，每次見到李伯父蒼白鬢髮和布滿血絲的雙眼，他知道時間已

經無法減輕承翰雙親的喪子之痛，卻可感受李伯父為承翰爭取正義的堅定意志。

陳家欽說，自己身為警察大家庭的一份子， 一定要讓承翰大愛及英勇的行為更有意義。警察團隊就如同一個大家庭，同事間相互提攜、照顧，有難時弟兄們不會退怯，他有責任照顧好所有的警察弟兄，因為每位弟兄都是大家庭重要的一份子。

陳家欽最後寫到：「敬祈李伯父能放心扡下凡間俗務，我一定會盡全力爭取承翰應有權益，承翰媽媽您不孤單，我會和所有警察弟兄陪著您繼續走下去! 」

(中時 )