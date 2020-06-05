大億麗緻酒店舉辦末代捐血活動，連警察都公開響應。（程炳璋攝）

大億麗緻酒店千層蛋糕詢問度破表，每天限量20個需要預訂才買的到。（大億麗緻酒店提供／程炳璋台南傳真）

大億麗緻酒店推出回饋鄉親的台南人限定雙人住房專案，訂房瞬間額滿。（大億麗緻酒店提供／程炳璋台南傳真）

經營19年的大億麗緻酒店月底熄燈，倒數階段吸引台南市大批老顧客回流潮，近日住房與周邊產品瞬間爆紅，業者5日舉辦末代捐血，贈送大億末代粽子禮盒，網路報名瞬間額滿，現場仍有人詢問候補名額。

大億麗緻酒店關門進入倒數計時，業者今年推出的周邊產品瞬間搶手，假日住房率一直到月底關門皆已額滿，平日住房率也達6成以上，飯店大廳每天販售20個千層蛋糕詢問度破表，需預定才能購買。另外歐式自助餐廳、鐵板燒、中餐廳與下午茶餐廳幾達滿座。

大億麗緻酒店每年推出的端午粽，今年也特別搶手，5顆一組共1萬顆的端午粽已售出8成，買氣都較往年高。

台南市民掀起一波對老飯店最後巡禮的追憶潮，業者日前順勢推出「台南人限定」的雙人優惠住房專案，兩人住房可享早、晚自助餐，平日一晚3200元、假日一晚3500元，名額立刻額滿。

大億麗緻酒店5日舉辦末代捐血活動，捐血成功者贈送一組5入的大億端午粽，這次因為疫情採線上報名，440個名額立刻爆滿，現場還有人詢問候補。

(中時 )