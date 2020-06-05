王咨翔醫師分享，有位江小姐來看診，她的腰與臀部深處持續疼痛快兩年，有時痛感還會蔓延到大腿，若穿高跟鞋的話，疼痛會更加遽。症狀嚴重的時候，會痛到早上起床都要吃止痛藥緩解。

王咨翔醫師表示，經診斷後發現，江小姐是罹患了「梨狀肌症候群」也就是「假性坐骨神經痛」，而這個病症出乎意料的很常見，透過針灸特定穴位，治療環5到6天便有所改善。

王咨翔醫師解釋，梨狀肌位於臀部深處，是穩定髖關節的重要肌肉，能協助大腿外轉張開，由於該肌肉鄰近坐骨神經，因此當肌肉發炎時，常會被誤以為是坐骨神經痛，但若是持續做特定動作，梨狀肌緊繃僵硬太久，也會誘發坐骨神經痛！

王咨翔醫師指出，此病症的高危險群是，久坐的上班族、久站、慢跑愛好者。而常見的症狀有，「臀部中間深處疼痛」、「長時間久坐，臀部疼痛加劇」、「時好時壞，反覆發作」、「下背部與臀部肌肉緊繃」、「用力按壓臀部，大腿會有麻電感」。

久坐又愛翹腳！醫師：引發這病痛到爆。（圖／扶原中醫提供）

王咨翔醫師也提醒，想要遠離此病，建議在日常生活中，可以避免穿高跟鞋，也不要做太矮、太硬的椅子，並避免久坐，切記在運動前務必暖身。另外，不良的坐姿習慣，像是，翹二郎腿、盤腿坐等，都容易讓肌肉過度緊繃，引起發炎。

【本文、圖片受扶原中醫台中院區授權，非請勿轉載】

(中時電子報)