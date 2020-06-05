大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天出院，先抵達台中沙鹿服務處接受訪問，87歲高齡的父親顏懷，一早就坐在服務處望穿秋水，看見兒子下車，立刻奪門而出迎接，父子倆牽著手，老人家不禁掉下淚來，顏清標頻頻說謝謝大家，表示自己10多年來沒顧好肝，是一個警訊，有感而發呼籲大家生活作息要正常。

顏清標精神看起來還不錯，他一開始就跟現場媒體說「抱歉，讓大家等那麼久！」這3個禮拜交給醫院，就回來了，仁賢1周就回來，手術很順利，感謝長庚醫院陳肇隆院長及所有醫護團隊，大家非常辛苦，幫他們倆進行換肝手術。

顏清標說，10點多出院，到這裡差不多時間，這 1個月時間，很多親友要探視他，但病房視訊僅10分鐘，非常感謝大家關心。同時，他有感而發呼籲大家生活作息要正常，盡量不要疲勞，他的肝這10年來照顧得不好，是一個警訊，特地跟大家分享。

對於捐肝給父親事前會不會擔心？顏仁賢表示，一開始有擔心，經過醫療團隊說明後就沒不擔心，在進手術室前會怕，後來想一想，「睡了一覺就好了」。顏清標接著說，院長跟他說他兒子的肝很漂亮，大約2周就會恢復6成5，3周就會百分之百恢復。

顏莉敏表示，將父親交給長庚醫療團隊，術後恢復期間也會擔心會不會感染部分，但父親都在加護病房，所以並不是那麼擔心，且術後恢復狀況很好，作息飲食都要經過調整。

(中時 )