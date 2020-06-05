109年國中教育會考雲林縣榜首之一正心中學音樂班學生莊羽旋（右三），右四是校長正心中學林佳慧。（正心中學提供）

109年國中教育會考今（5日）公布各科成績，雲林縣有兩名女學生獲得最高分5科A＋＋、寫作測驗6級分的滿分成績，分別是斗六國中學生凃沛璇、正心中學學生莊羽旋。

凃沛璇是斗六國中品學兼優的學生，3年來代表該校參加全國國中組字音字型比賽，今年終於拿到全國第一名，縣府頒發3萬元獎學金，她全部捐出斗六國中和公誠國小，作為兩所母校學校的發展基金。

斗六國中校長林俊賢表示表示，凃沛璇「三年如一日，一路堅持到底」，不論是那個領域都積極認真努力，也要求自己盡量做到最好，學科提前1到2周預習、課堂上專注、課後復習、有問題必檢討。

導師說，凃沛璇也積極投入藝能科，包括表演、運動、團體課程，品學兼優，實至名歸，這3年來她遇到不少挫折，包括課業上的，磨去她個性上的稜角，也堅定了她的心志，這次會考成績對她是最好的肯定。

正心中學的莊羽旋同學就讀音樂班，平時多才多藝，語文能力表現特別優異，英文說故事比賽曾獲全縣第一，平日喜歡跳舞，參加校內舞研社，近日還參加校內畢業快閃跳舞活動，她說「未來想持續做自己喜歡的事」。

(中時 )