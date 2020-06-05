國內旅遊開始回溫，交通部高速公路局預估，接下來的端午節連續假期將出現大量返鄉及旅遊車流，交通量誇張程度恐直逼大年初一，其中本來就容易塞車的國道5號，在蘇花改全線開通及國旅刺激下，假期間可能長時段處於車多壅塞情形，行車時間預估為平日的5至7倍。

高公局分析歷年國5連假期間的交通量，可達平日的1.5至2倍，且今年蘇花改已全線通車，交通量可能還會成長，預判這次端午連假6月25日及26日，每日6至16時南向南港系統至坪林以及6月26日15至22時、6月27日11至23與6月28日10至20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間是平日的5至7倍。

高公局表示，為疏導端午連假國5大量交通需求，將實施匝道儀控及尖峰時段分向高乘載管制，不過高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛的交通需求，南向往宜蘭方向車潮一早即出現而回堵，北向往台北方向車流則易壅塞至深夜才紓解。

(中時 )