周六(6/6)就是罷韓投票日，究竟投票會不會通過，天氣也是影響因素之一。據氣象局天氣預報顯示，周六當天剛好鋒面接近，高雄整天有雨。對此，有批踢踢網友看戲表示，準備看817崩潰！

網友dean1990在批踢踢發文表示， 這幾天都是豔陽高照，適合出遊的好日子，如果這樣的好天氣能持續到週末，那就太好了！可是，聽說從明天開始就要下大雨，很多人期待已久的週末出遊即將泡湯！好崩潰啊！不知道，明天會有多少人崩潰呢？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

底下網友也紛紛直言，「真的是天助」、「覺青崩一片，靠自己的力量不夠」、「反正不管結果如何都會有某群人崩潰」、「反正不管怎麼樣，兩邊一定有一邊崩潰」、「準備看817賤畜菸粉崩潰了」、「817萬吧」、「外縣市的崩潰啥，那是高雄人的家務事，高雄人的選擇」、「氣象局降雨30%，881」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

據氣象局指出，周六當天，北側鋒面稍微接近一些，水氣增多，臺灣位於鋒面南側，受潮濕的西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。由於《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，全台灣只有他一個人敢說罷韓不過，高雄市長韓國瑜運很好，因為6/6將會下大雨，最終結果如何，就有待明天最終結果揭曉。

(中時電子報)