中職今日召開第8次防疫會議，配合政府7日起的防疫新生活政策，中職看球限制也大鬆綁，中職會長吳志揚今日宣布4點討論結果，他表示雖然有限制，不過以「讓現場球迷有最好享受為最大目標」，選擇梅花座但不用戴口罩的方向，此外也坦言現在球團經營很辛苦，需要振興經濟。

今日中職宣布，7日起梅花座距離改首排坐一、三、五，次排坐二、四、六位置間隔入座，縮短梅花座距離，前後左右僅隔一個座位，同時也放寬口罩限制，只要在座位上就不用全程戴口罩，僅離開座位時需要配戴；且開放現場販賣烹調食物，不用再填健康聲明書，改為「實聯制」，只要能聯絡到進場球迷即可。

吳志揚透露，當時中央疫情指揮中心僅有兩個方案，其一為「不限人數，但要全程戴口罩、禁止飲食」，另一個為「保持梅花座，不過能飲食、位置上不用戴口罩」，吳志揚表示，「只有兩條路，根據過去經驗，大家都反映戴口罩很熱快中暑，重點就是口罩和飲食，若為了要多賣座位而禁止，就沒有實際意義。」

吳志揚強調，雖然現在還有一點限制，不過為了要讓現場球迷有更好享受，因此決定仍採梅花座，「現在有將近五成座位開放，球團很需要振興經濟，先前座位僅限到20%很痛苦，又還有很多措施需要工作人員維持秩序，很辛苦。」

(中時 )