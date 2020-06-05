高雄市長韓國瑜的罷免投票進入了最後倒數，將在明天舉行，罷韓方火力全開，連民進黨都全軍出擊，決心要拉下韓國瑜的市長大位，而在黨主席蔡英文宣布將支持投票進行後，民進黨秘書長林錫耀表示，「罷免沒有過，支持者會責怪民進黨」。

這句話把李正皓嚇壞了，直呼這根本就已經把罷免的責任攬在民進黨身上了！民進黨在高雄八席立委，每個區開出多少票是算的出來的，各個地方立委、議員有沒有使出項選舉時的吃奶的力量，一目瞭然！在林錫耀說出這番話過後，誰還敢保留？整個民進黨都已經撩下去了！

李正皓指出，韓國瑜過去對於罷免還有一線希望，因為尹立、wecare等人都算是民間團體，催出來的票都只有空氣票，面對57萬票的罷免門檻還是有些不確定性的；但是如今民進黨已經把罷韓這回事完全攬在自己身上，那這樣就會用大選的規模來動員嘛！這下韓國瑜要面對的是民進黨傾巢而出的組織票，以民進黨在高雄的實力，怎麼可能還拿不出57萬票？韓國瑜還想靠冷處理來逃過罷免，已經不可能了！

(中時電子報)