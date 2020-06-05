原訂周末開賣中衛口罩！momo購物網調整時間 13:422020/06/05 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原訂周末開賣中衛口罩！momo購物網調整時間。(示意圖/達志) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 momo購物網原訂在本周末開賣3款醫用口罩，分別是中衛CSD、濾得清和天天等品牌，但今宣布將要調整開賣時間，目前則尚未確定何時，建議消費者可以鎖定momo臉書粉絲團，以便時時掌握最新資訊。 國內新冠肺炎疫情緩和，中央宣布口罩禁售令解禁，富邦媒旗下通路momo購物網6月3日晚間首波販售中衛CSD醫用口罩成人平面、成人3D立體2種規格，上線不久即秒殺完售。 momo富邦媒今（5日）表示，原訂周末開賣的中衛CSD、濾得清和天天等品牌醫用口罩，將要調整時間，但目前尚未確定開賣時間。 (工商 ) #統一 #富邦媒 #開賣 #醫用口罩 #時間 也許您會感興趣 生活熱門新聞 媽祖遶境何時恢復？請示天上聖母擲筊結果曝光 - 生活 今年颱風何時大爆發？賈新興：就在這天後 - 生活 中衛口罩第2波網購來了！PChome 24h開賣倒數計時 - 生活 好市多口罩半小時被秒殺 網跟以前價格一比驚：虧慘了 - 生活 周六罷韓投票高雄天氣 氣象局解答了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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