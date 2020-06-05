momo購物網原訂在本周末開賣3款醫用口罩，分別是中衛CSD、濾得清和天天等品牌，但今宣布將要調整開賣時間，目前則尚未確定何時，建議消費者可以鎖定momo臉書粉絲團，以便時時掌握最新資訊。

國內新冠肺炎疫情緩和，中央宣布口罩禁售令解禁，富邦媒旗下通路momo購物網6月3日晚間首波販售中衛CSD醫用口罩成人平面、成人3D立體2種規格，上線不久即秒殺完售。

momo富邦媒今（5日）表示，原訂周末開賣的中衛CSD、濾得清和天天等品牌醫用口罩，將要調整時間，但目前尚未確定開賣時間。

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