台中市警局霧峰分局日前舉行防搶演練，假歹徒持槍闖入霧峰區農會北柳辦事處，警方在一停車場內，找到假歹徒，實施圍捕程序。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

碰！一聲，霧峰區農會北柳辦事處內，被一聲巨大的爆竹聲嚇得抬頭瞧瞧是怎麼回事？「錢拿出來！」聲音從一名頭戴安全帽，手拿一把短槍的男子傳出，行員先是一怔，但馬上強制鎮定，一邊虛與委蛇，一邊悄悄按下警鈴，緊張氣氛持續蔓延著；原來是台中市警局霧峰分局日前在霧峰區農會北柳辦事處舉行防搶演練。

防疫期間身體健康要顧，治安工作也不能停歇，台中市警局霧峰分局，為維護金融機構及民眾存提款安全，並強化從業人員應變能力，及加強員警遇到重大刑案狀況，能快速到位並即時攔截歹徒，日前由農會人員假扮歹徒模擬行搶，得手200萬後逃逸。

行員依據SOP保護自身及民眾安全，依據歹徒指示給予金錢，但悄悄按下警鈴，並熟記歹徒特徵，準確指示給迅速到場的警網，歹徒逃逸方向，偵查隊、霧峰所、吉峰所等線上警力，收到勤務指揮中心情資，分別於第一時間趕抵攔截圍捕點，最後在一停車場內查獲嫌犯，並依程序執行現場警戒、封鎖、蒐證及採證等，其中農會女員工尖叫聲、穿著防彈背心的警員、疾駛的警車，讓過程十分逼真。

因國內經濟受疫情影響，可能衍生出社會治安問題，霧峰分局提醒各金融機構、金銀樓業、當鋪業等商家，除加裝監視錄影等安全設備外，最好的防搶防竊方式還是隨時保持警覺性，加強自我防衛能力，警方會持續加強各項安全維護勤務作為與宣導。

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(中時 )