1名網友在爆料公社替朋友打抱不平，女性友人正在台北就讀大學，日前欲在校區附近租屋，不料看屋時遭到1名變態房東情色邀約，並向友人提出「只要每月陪睡1次，立即優惠免房租還包水電」。女性友人與網友交談後，為避免其他女同學也遭受騷擾，立即上網PO文爆料要大家注意房東離譜行徑。

爆料公社的網友表示，女性友人是1名在台北就讀大學的二年級生，她希望能搬出學校學習獨立生活，開始尋找校區外附近的房子。友人看房時，她與房東表示1個月7000元房租無力負擔。不料，房東卻提出情色邀約，聲稱只要與他共度春宵1晚，友人即可免房租包水電，還可以住優質套房。

友人將遭遇告知網友後，網友認為此名房東已經涉及公然性騷擾罪名，網友為避免更多女同學受害，知曉後立即上網PO文，希望能夠避免悲劇發生。

據爆料網友透露，此名房東表示已經很多女學生為了免房租都曾與自己睡過！此名爆料網友呼籲：「請各位父母注意一下在外讀書的孩子們，絕對不可以再讓這樣的房東繼續作惡下去！」

其他網友紛紛表態，「 最好把資訊先提供給學校的輔導單位，應該會有許多人願意幫房東宣傳的。」、「SOD跟一本道看太多了！」、「看起來就是很熟手～而且還有人願意肉償！」、「這種都敢提議的房東會不會也有偷裝針孔，趕快換房。」、「一個月包水包電7000換陪睡，這房東賺很大！」、「不知道房東接不接男房客！」

林口警分局針對學生安全特別呼籲，身體自主權不容侵害，遇到性騷擾一定要勇於制止、勇敢說不，請家人朋友陪同前往報警，也可撥打113保護專線，保護自身權益。

(中時電子報)