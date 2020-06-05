台南得天獨厚擁有一塊過去受限於龍崎彈藥工廠，而被管制保留下來的土地。（晁瑞光提供／曹婷婷台南報導）

今天是2020 世界環境日，台南社大及環團強烈呼籲台南市長黃偉哲、蔡英文總統，盡快成立「龍崎地質自然公園」，第一步是國土計畫先將彈藥工廠工業土地復原為國土保安用地，再比照台江國家公園模式，將此地結合進西拉雅國家風景區做全區保留，然後畫出核心區的自然保留區、景觀區、環境教育、觀光遊憩區。

台南社大今年屆滿20年，20年間一點一滴紀錄台南這個城市的變化，在台南分別有以海線、平原地、淺山丘陵低海拔山區的3個區塊，各有各的特色、串連的發展，訴說過去發生過、現在正發生的許多事，環境演變也呈現出執政者對台灣這一塊土地的認識程度與愛惜。

台南社大環境小組研究員晁瑞光指出，台南得天獨厚擁有一塊過去受限於龍崎彈藥工廠，而被管制保留下來的土地，至今仍保有50年來甚至是100年前日本人或更早前外國人來到台灣所形容的樹木參天景況，這環境也剛好就在台灣西南這一處地質敏感區。

蔡英文總統親臨龍崎牛埔時，曾允諾「這麼美麗的台灣自然地景，要留給後代子孫」，黃偉哲也說龍崎牛埔泥岩地質區，是台南自然資產瑰寶，目前台南市政府將龍崎牛埔泥岩地質區暫定自然地景。

晁瑞光說，剛好其中一個區塊是農委會水土保持教育園區，且當地往北接西拉雅國家風景區，同時串聯關廟、新化的單車、輕旅遊的路網，往南連接高雄月世界、旗山馬頭山、到六龜的十八羅漢山等，可望在這裡開創出台灣嶄新的國家級自然公園，同時帶動東台南地區觀光及在地產業活動。

(中時 )