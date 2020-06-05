網紅米砂（Misa）以火辣的身材與大膽的形式作風在網路上吸引超過67萬人追蹤。近日在IG上PO出海灘泳裝辣照，原本豐滿的上圍竟「消風」不少，她自己也在文中「送別長輩」引起網友熱議。

經常在IG上公開性感辣照的米砂，不久前曾在個人頻道中大方公開削骨整形等話題，近日甚至表示已完成多部AV作品，並將企劃一系列台灣AV影片在網路上公開徵人，令粉絲們興奮不已。

在 Instagram 查看這則貼文 Misa_米砂（@misa72600）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 3 日 上午 4:17 張貼

4號再度曬出比基尼辣照的她，在貼文中寫道「今天去海邊拍攝，看那個胸前⋯可憐哪⋯一路走好啊長輩們」，還在限時動態中貼出「奶奶去哪兒」，身材明顯比之前消瘦許多，原本圓潤的北半球也不見蹤跡，不少網友看了詢問「胸部怎麼不見了」，她則表示「減肥減到奶子」，另有網友擔心她身體是否出問題，她也大方表示「應該有病症，不敢面對事實」，甚至有人要她乾脆去隆乳，她也不改直爽的個性砲轟對方，再度引發話題。

在 Instagram 查看這則貼文 Misa_米砂（@misa72600）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 上午 3:42 張貼

(中時電子報)