員林大道四周的一八四公頃重劃區，建地釋出多，不斷推出新建案。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣宜居城市有數據！彰化縣地方稅務局開徵房屋稅，今年整體建案增加，收入28.6億元，成長4000多萬元，整體成長率達1.4％，北彰化仍是工商發達的重心，彰化總局增加2300萬元，員林分局增加1400萬元，北斗分局增加300萬元，而飛躍式成長集中在員林市，成長率高達2.6％。

房屋稅是縣庫重要收入之一，稅收4成歸縣庫、6成依比例分配鄉鎮市公所，今年整體稅收再度成長，彰化縣稅務局統計，彰化總局增加2300萬、成長率1.36％；員林分局增加1400萬、成長率1.81％、北斗分局增加300萬、成長率0.77％

。

彰化地方稅務局房屋稅科長蕭源廷表示，以金額來看，北彰化工商發達，增加金額較多，不過員林184公頃重劃區的推案房屋增加，所以員林房屋稅成長率較高，單就員林市，成長率就達2.6％，幾乎是整體成長的兩倍。

彰化縣政府建設處統計去年第一季，全縣核發建築和使用執照，建築投資金額高達26億元，較去年同期成長10．4％，其中，投資設廠金額高達近16億元，地點集中在彰濱工業區鹿港區和線西區。設廠投資金額高，工廠建築執照和使用執照加總起78戶，住宅類建照和使照加則870戶數，顯示市場對住屋需求強烈。

新增住宅建案建案，依序是員林市、彰化市、鹿港鎮、二林鎮，員林市第一季就增加222戶，彰化市居次，申請建築和使照總戶數111戶。

分析住宅投資案集中在一八四公頃的員林大道四周，重劃區建地釋出多，彰化人指出，彰化市仍是工商、文教重心，卻沒有都市重劃助力，能夠釋出的建地有限，平均房價也居高不下，地放企盼加快彰化市擴大都市計畫的腳步，南北雙星不要拉大距離了，一起展現蓬勃新氣象。

(中時 )