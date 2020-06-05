安以軒過去一年常分享一家三口甜蜜照。（圖／翻攝自安以軒微博）

安以軒證實家中將有新成員。（圖／翻攝自安以軒微博）

40歲安以軒3年前和身家百億的澳門富商陳榮煉結婚，去年7月兩人生下一子「66」，最近好友安鈞璨逝世5周年，安以軒說有悄悄話要告訴他，引來外界揣測是否懷有二胎。今(5日)安以軒公布謎底，證實將成為二寶媽了。

安以軒去年7月18日生下與陳榮煉愛的結晶「66」，當時她興奮透露：「等～了～好～久，終於見到本人了。」也笑說兒子本人比超音波照還好看，最近因新冠肺炎疫情，安以軒表示無奈不能親自回台參與安鈞璨的忌日，但有秘密要告訴對方，暗示懷二胎。

今安以軒正式證實二胎報到，她寫下今天是和老公的結婚3周年紀念日，去年兩人升格當爸媽，今年換「66」升級，並穿上「我是哥哥」的衣服，夫妻倆還逗趣在「66」的嬰兒床寫下「租約到期通知」，說：「因為新的房客將於年底入住」，「麻煩可愛的你提早準備搬家」，透露預產期在年底，粉絲也獻上祝福。

(中時電子報)