新竹縣為強化防災救災能量，5日在消防局由副縣長陳見賢與新竹縣重機械操作員職業工會、啟德機械起重工程公司及思傑夢想公司簽訂救災合作備忘錄，日後發生重大災害時，民間資源也會在第一時間支援，出動人員。大型機具及救急AED，讓救災更給力。

陳見賢肯定三家企業無私奉獻及回饋社會，希望藉由這次簽屬合作，帶動更多公民營企業投入災防工作，形成防災四面體，提升防救災能量，讓新竹縣成為全國救災最有效率及最安全城市。

消防局長孫福佑表示，啟德機械在921地震、104年復興航空234號班機空難、108年南方澳大橋斷裂事件等，均出動大噸級吊車協助支援拆除、吊掛發電機、照明等設備協助，投入救災不遺餘力。啟德董事長胡漢龑表示，重型吊車能使救災更有效率，將會持續贊助相關救災工作。

新竹縣重機械操作員職業工會秘書長蔡英琴表示，在921、88風災，該會都投入很大心力，未來也會配合縣府及其它企業的合作，讓防救災做得更好。

思傑夢想公司為AED（自動體外心臟去顫器）廠商，2018年捐贈AED予尖石鄉秀巒國小，去年到校進行AED及CPR教育宣導及指導操作要領，使全校師生受益良多。總經理楊嘉俊希望政府、民間資源整合後，AED及CPR的推廣能更普及，讓鄉親的生命安全得到最好的守護。

(中時 )