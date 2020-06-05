國軍連續一週以來，在屏東九鵬基地進行《109年度飛彈射擊操演》出現了2為彈無虛發的女飛彈神射手。分別在神弓、天馬操演中，以刺針飛彈及拖式飛彈，百分百的命中率擊毀靶機與靶船，堪稱最國軍最強女力。

「命中目標」是每位官兵最期望的心願，作為驗證一年來訓練成果，特別是在訓場中，不乏女性官兵擔當射手職務，在擊毀目標瞬間，迎來全場官兵歡呼。

連續2 年參訓的海軍陸戰隊陸戰99旅林雅雯下士，也以拖式飛彈，展現出命中率百分之百的佳績擊毀靶船。(青年日報提提供)

根據《青年日報》報導，第一次擔任首度曝光的刺針飛彈「雙聯裝飛彈發射系統」射手，成功命中靶彈的馬防部張念茹中士，雖然家住宜蘭，卻選擇到馬祖外島服務，由於大學就是運動相關科系，在進入部隊後，不論是體能或密集的戰備訓練，一點也難不倒她，果然不負眾望，成功命中靶彈。

張念茹表示，雖然在上場前有單位學長的經驗傳授及模擬器練習，但還是相當緊張，她告訴自己要有信心，將靶彈當敵機打就對了！當靶彈發射時，她屏氣凝神，在短短幾秒鐘內，確定鎖定目標後，扣下發射鈕，只見飛彈一路指向天際，傳出轟然巨響，成功命中靶彈。她說，當時內心相當雀躍、興奮，原來這就是「爽」的感覺！

《青年日報》也報導在「天馬操演」中，連續2 年參訓的海軍陸戰隊陸戰99旅林雅雯下士，也以拖式飛彈，展現出命中率百分之百的佳績擊毀靶船，證明射擊拖式飛彈，「誰與她爭鋒」！

林雅雯表示，今年雖然是她第2次參與「天馬操演」，但心裡還是相當緊張，射擊依程序操作，在按下板機的前一秒，她不斷告訴自己「一定可以命中」，並在調整好呼吸後，隨即扣下板機，直到看見靶船爆炸火光那刻，後方的同袍們傳來大聲歡呼，為她喝采。

(中時電子報)