屏東縣政府今年首度舉辦愛文芒果評鑑，希望讓農民提升芒果品質，建立分級包裝觀念，促進市場競爭力，提高農民收益。（潘建志攝）

屏東縣政府今年首度舉辦愛文芒果評鑑，由枋山農民陳喜獲得冠軍。（潘建志攝）

屏東縣政府今年首度舉辦愛文芒果評鑑，由枋山農民陳喜獲得冠軍。今年因氣候佳芒果大豐收，產量是去年2.5倍以上，加上疫情影響通路，價格因此下跌，約只有去年1／2到2／3。縣府也協助農民打開外銷通路，至今比去其中出口到南韓的量大躍進。

這次評鑑標準有外觀、 重量、口感、甜度、包裝設計，共有27件芒果參賽，綜合評比出前10名。縣長潘孟安說，這是第一次由縣府舉辦芒果評鑑活動，希望讓農民提升芒果品質，建立分級包裝觀念，促進市場競爭力，提高農民收益。

評鑑結果，77歲的枋山農民獲得冠軍，他說種芒果已50年，目前與兩個兒子種了5甲地的芒果。至於種出冠軍芒果的「撇步」，他笑說也沒什麼，就是按時施肥、噴藥。這次得冠軍的芒果，外表不是最漂亮，但甜度達18度，果肉品質極佳。

今年因氣候佳，芒果產量是去年2.5倍以上，價格因此下跌，約只有去年1／2到2／3。陳喜說，去年這個時候芒果每公斤還有100元，今年只有50、60元。縣府農業處表示，目前芒果平均批發價，約是去年的7成。

潘孟安說，6月是屏東愛文芒果盛產期，是享用的最佳時機，不僅是鮮果，打成芒果冰沙也是消暑聖品。這次比賽也將包裝設計納入評比項目，希望選出內在好吃，外在也吸睛的芒果禮盒，成為端午佳節送禮首選。

(中時 )