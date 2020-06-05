真的是「要五毛，給一塊」了。南山人壽5日公布一理賠案例，即逾60歲保戶不幸中風住院治療後身故，家人以自然死亡來請領壽險保險金，但南山人壽理賠人員發現保戶住院期間有跌倒外傷，顱內出血為身故主因，最後加賠了意外身故保險金。

南山人壽強調其理賠人員站在保戶的角度，為保戶提供多一哩路的關懷與協助，同時該保戶的其他壽險公司保單，也沒有理賠意外身故保險金，南山人壽的理賠人員還協助保戶，告知其他壽險公司南山理賠原因及相關事證資料，讓其他壽險公司也跟著理賠意外身故保險金。

壽險理賠爭議最常見的就是意外身故保險金，尤其是中風昏迷時跌倒，造成外傷後身故，到底是因為中風，即疾病身故，還是跌倒的意外身故，就牽涉意外險能否理賠。

南山人壽強調其公平待客，理賠人員替保戶找理由賠，這位逾60歲的保戶是去年6月身故，家屬送來的理賠申請，身故原因就寫「自然死亡」，即只請領壽險理賠，但保戶最後的住院診斷書卻記載「外傷性顱內出血」，南山人壽理賠的陳姓專員即判斷，若是因外力的意外事故導致腦出血而身故，除壽險給付，也應符合保單條款可賠付意外身故保險金。

在詢問保戶的妻子後發現保戶住院期間曾經意外跌倒，在後續治療檢查時，從腦部斷層發現有外傷性出血，之後病況便起起伏伏，不久就過世了。過世時，家人都以為是中風導致，也沒有細想其他原因。

由於保戶已過世一段時間，要求重新鑑定另開意外死亡證明文件有困難，南山人壽的理賠專員即決定若能取得專業醫師意見，亦是有力的佐證資料，因此在家屬同意下，諮詢主治醫師看法並調閱相關檢查鑑定報告。

後來該保戶主治醫師回覆，保戶身故的原因是意外造成，南山人壽即給付意外身故保險金，且南山人壽還協助告知其他壽險公司理賠的原因及證據，讓其他壽險公司也跟著賠了意外身故保險金。

(工商 )