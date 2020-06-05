美國因「佛洛伊德之死」各地陸續爆發示威抗議活動，而受害者佛洛伊德生前和妻子育有一對兒女，在他不幸身亡後，一家生計頓時陷入困境。此時，美國知名的饒舌嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West肯爺）宣布，將捐助200萬美金（約台幣5900萬）給予佛洛伊德6歲的小女兒吉安娜（Gianna Floyd），以及日前同樣遭到警方殺害的兩名黑人家屬。

根據《鏡報》報導，現年42歲的肯伊威斯特在此前爆發的反「種族歧視」抗議活動中，一直保持沉默未於社群媒體上發表任何言論，卻在日前表示，自己將全額支付佛洛伊德的女兒吉安娜到大學的學費。此外，肯伊威斯特也已設立了儲蓄基金，並捐贈200萬美金，給同樣遭到白人警方殺害的非裔美國人埃博里（Ahmaud Arbery），與布倫娜泰勒（Breonna Taylor）。

根據《每日郵報》報導，日前吉安娜和家人外出時，曾童言童語的說道，「爸爸改變了世界」，令人鼻酸；而佛洛伊德的妻子則難過表示，當女兒問自己，「爸爸去哪了？」他只能強忍悲傷的告訴女兒，「爸爸因為無法呼吸所以離開了我們」。

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(中時電子報)