陳亞蘭從臺師大校長吳正己手中領取「傑出學生」獎。（寶麗來提供）

陳亞蘭獲頒「傑出學生」獎。（寶麗來提供）

陳亞蘭獲頒「傑出學生」獎。（寶麗來提供）

陳亞蘭獲頒「傑出學生」獎，開心與校長合影。（寶麗來提供）

藝人陳亞蘭多年致力推廣唯一源自台灣的戲曲文化-歌仔戲，就讀臺灣師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）期間優秀就學表現，5日在臺師大慶祝98週年校慶大會上獲頒「傑出學生」獎，她也是歷年來碩士在職專班學生首次獲「傑出學生」殊榮者。

對於獲頒「傑出學生」，陳亞蘭表示這可說是她人生中非常意外的精彩，因為從來沒有想過會踏進師大的校園，也從沒有想到可以拿到這個獎，她前一晚只睡了一個小時，上去領獎的時候心還噗通噗通地跳，被院長笑說：「妳不是上過那麼多大舞台，台下觀眾還很多，為什麼上去還會緊張？」但陳亞蘭覺得這對她人生有不一樣的意義，所以非常開心還帶點緊張，雖然只睡一個小時但被誇看起來還是非常美，她笑說：「我讀的是GF-EMBA時尚管理學院，所以一定要認真好好的打扮一下。」

陳亞蘭感謝一直在背後默默支持她的楊麗花、校長、學校老師以及同學們。她感性表示：「謝謝恩師楊麗花楊阿姨，因為是她鼓勵我再學，她說要活到老學到老學無止境，才讓我下定決心報考師大。也非常謝謝台師大校長還有所有教導過我的老師，以及我的同學們，他們都很幫忙我，甚至還有成立一個群組叫《推歌仔戲》，因為他們知道我來這邊學習就是希望我們唯一源自於台灣的戲曲文化能夠透過在台師大所學，發展到國際，讓歌仔戲更發光發亮。」她感謝同學的認同與支持，得這個獎他們也出了一份力。已修完36個學分的她，碩士論文還在努力中。

陳亞蘭能夠兼顧學業與工作，除了覺得自己擅長一心多用外，她認為「你要對你做的事情有熱愛」，「我非常非常熱愛歌仔戲，我為了歌仔戲赴湯蹈火在所不辭，只要能夠為歌仔戲好的事情我一定會去做，來這邊讀書也是希望能夠推廣歌仔戲，在別人身上學到可以用在歌仔戲上的知識與事物，所以我覺得是因為我熱愛歌仔戲，讓我完全不覺得累。」很多人都不敢接近在進行歌仔戲拍攝工作的陳亞蘭，因為那時候的她就是一頭栽在裡面，無比專注與認真，對此她也表示：「希望做出更好的作品，跟時代接軌，接下來要推出的戲我們也會秉持這個信念去做，因為要讓台灣的在地文化可以讓更多人看到。」

臺師大傑出學生獎由全校各學院初步推薦及資格審查，由校委員會進行複審及決定。陳亞蘭以臺師大精神堅持終身學習，並以己身於藝術界正向影響力回饋社會，在公益服務及人文藝術之貢獻，獲臺師大管理學院之推薦及肯定。除此，陳亞蘭亦於1997年獲紐約市文化局及林肯藝術中心國際藝術交流會「亞洲傑出藝人獎」，是受獎者中年紀最輕的。

(中時 )