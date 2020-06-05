高市觀光局舉辦100「高雄100·百選美饌」活動，盼吸引遊客品嘗高雄好味道。（柯宗緯攝）

今年適逢打狗更名高雄100周年，高市觀光局舉辦100「高雄100·百選美饌」活動，今（5）日公布美食評鑑團黃金陣容，經海選有逾250家店參與，分為老味及夜市兩組，將選出最具代表的100家在地美食，預計7月對外公布，並製作成美食指南，提供遊客按圖索驥，品嘗舌尖上的高雄好味道。

高雄市長韓國瑜表示，觀光局把2020年訂為「區域觀光元年」，推出高雄更名百年系列最大美食評選活動「高雄100百選美饌」。這次評選以庶民美食為主，可以說是非常接地氣的，要推薦100家高雄在地的老味、夜市美食，提供給海內外遊客最地道的高雄美食指南。

韓國瑜表示，這次活動特別結合一心三線區域觀光品牌的策略，在兼顧全國知名度、料理專才及在地熟悉度等三大原則下，邀集全台知名的美食家、料理達人、學術專家及美食線記者，一起參與，像是亞洲美食天王陳鴻、知名美食家吳恩文、香港食神阿寶師何京寶、美食文學家焦桐、台灣餐飲產業工會理事長林登春等重量級評審。

韓國瑜指出，「老味」報名方面，經過初選評審篩選後，已初選出170家，將由評審團到現場實地評選，來選出70家在地高雄老味。夜市美食部份，將透過網路來票選出84家知名店家，從中選出兼具人氣與美味的30間夜市美食。

迎接後疫情時代，韓國瑜提到，6月推出「城市探險月」活動，有野外祕境探險、自然生態探索、城市風格冒險等3大主題、7條特色路線、數十條旅遊行程，歡迎大家都來高雄走走、放鬆心情，紓解沉悶已久的壓力。

觀光局長邱俊龍表示，「高雄100百選美饌」將嚴選出的百家名店，後續彙整出版成冊及製作宣傳影片，讓更多遊客有機會按圖索驥親啖高雄在地美食文化，並有意將結合觀光旅宿飯店，提供獲選高雄老味、夜市美食當成早餐券，來高雄觀光的遊客體驗最道地的美食。

邱俊龍提到，評選過程發現，近年來頗受遊客青睞的高雄鹽埕、旗津、鼓山區，號稱「高雄美食寶藏區」，有各式特色知名老店及傳統小吃，作為高雄發跡最早的區域，擁有許多歷史悠久的好味道，每到假日許多老店總是大排長龍，也是國內外觀光客及饕客到高雄旅遊指名必嚐的美食，本次也有許多知名旗鼓鹽三區老店來共襄盛舉，讓「百選美饌」活動更添亮。

(中時 )