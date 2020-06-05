《都嘛是你的毛》 開鏡，出席演員蔡凡熙、魏蔓等人分享與貓咪演戲經驗。（盧禕祺攝）

由蔡凡熙、魏蔓、辛樂兒主演新戲《都嘛是你的毛》 ，5日舉行開鏡記者會，包括主角貓七七 （等等）及其主人Youtuber「夫夫之道」及演員劉亮佐、陳禕倫、黃迪揚、楊朵立、陳怡叡、風田等出席。蔡凡熙戲裡和公貓「等等」會一起看A片，為培養感情，開拍前「等等」和蔡凡熙住了3天，為了貓咪特地打掃家裡環境，人貓也同枕共眠，他笑說「等等」不會攻擊人，但有時會小調皮，「有次回家發現我電腦螢幕倒掉，還有第一天晚上睡覺就踩我的頭」。

劇裡蔡凡熙飾演寵物溝通師，為寵物主人排解疑難雜症。而魏蔓戲裡飾演獸醫，相較戲裡都是碰到大型犬，魏蔓本身養一隻11歲狐狸犬，但爸爸太愛餵他人類的食物，導致他「爆肝」，還被獸醫警告只能吃花椰菜控制飲食，還要騙爸爸說「狗狗快死了，不要再亂餵他」，此外她自爆遇到小動物總愛熱情投懷送抱，卻老是被「欲情故縱」，她笑說「就算不給我摸，我還是會這麼熱情」。

劉亮佐劇中飾演蔡凡熙父親，戲中一開始對蔡凡熙相當嚴格，他笑說自己很不喜歡演嚴父，「到底有多怕我」。而看到演員聊吸貓、吸狗等親暱互動，劉亮佐忍不住說「其實世界上兩個東西最好聞，一個是狗的腳掌，還要3歲嬰兒的嘴」，各人展現不同癖好。

辛樂兒自己本身養2隻貓，笑說之前有時出遠門，就請黃迪揚、楊朵立當「貓咪保母」，兩人因此和寵物有互動。陳怡叡戲裡愛健身，連帶影響寵物也自認「很勇猛」，被問到理想型，她說自己高挑，很怕站在男生旁很大隻，所以喜歡練點身材，體態看起來較好，會比較有肩膀。

平時愛健身的陳禕倫，劇中擔綱顏值及身材門面，透露有脫好脱滿，此外導演還安排他要扛著30公斤牧羊犬深蹲，讓他傻眼直問「what?」，不過愛運動的他透露深蹲最大重量可達160公斤，但若要扛人或是動物很困難，「因為他們軟趴趴的，除非人要用力」。

七十六号原子首次和興揚電影合作最新網路電速劇《都嘛是你的毛》，邀請曾獲金穗、金鐘肯定的導演賴孟傑執導，製作人唐在揚製作，每集15分鐘共8集，希望利用精簡故事規格，製作輕薄短小精彩作品。

(中時 )