台北傳統市場節開跑，今年以「世界美食大賞」為主軸，除了由美食及行銷專家實地評選外，另也舉辦網路票選選出最佳人氣攤商，可獲2萬元獎金，另天下第一攤活動，已招募21家共110個攤商參賽，將由專家實地評分，爭奪金賞殊榮。

今年市場節以「世界美食大賞」為主軸，除了由美食及行銷專家在8日起實地評選外，也將同步舉辦網路票選，至19日截止，最佳人氣攤商可獲2萬元，民眾也有機會把最新iPhone帶回家。

參賽的各國特色美食，包括西湖市場義大利小石窟推出「歐洲老奶奶檸檬塔」義式甜點、華山市場合掌村的「頂級12貫握壽司」、士東市場川豐泰式料理「打拋雞肉飯」、水源市場「索菲烤布蕾」、西湖市場「羽棧精品燕窩」及士林市場「士林極品活蝦」的四川麻辣泰國蝦。

北市市場處指出，眾所矚目的天下第一攤，已招募21家共110個攤商，分為生鮮雜貨、在地小吃及花卉百貨，由專家評分選出金賞獎，另6日上午9時在西湖市場推出健康食材包，限量250份，3菜1湯1飲品優惠560元。

新冠肺炎疫情嚴峻，傳統市場大受影響，台北市副市長黃珊珊表示，大家都很想念市場美味，疫情趨緩後邀大家到市場逛逛，尋找世界的味道，把這3個月沒有花的錢拿出來好好花一花，犒賞自己和家人。

(中時 )