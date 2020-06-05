面對大陸在東南沿海大規模舉行兩棲登陸軍演，國軍本周在屏東九鵬基地展開「天馬、雷霆、神弓」飛彈射擊操演，順利完成拖式2A飛彈、雷霆2000多管火箭砲車、雙聯裝刺針飛彈及復仇者飛彈車等武器實彈射擊，並精準命中目標。最受矚目的是首次在國人面前公開的雙聯裝刺針飛彈，是野戰低空防空武器的重要角色。

根據青年日報今日報導指出，此次飛彈射擊操演分別實施「天馬」、「雷霆」及「神弓」三項操演，來自陸軍及海軍陸戰隊的砲兵、反裝甲、防空部隊官兵，採全裝、實彈及實距離方式，以設置於海上靶船及空中靶彈作為模擬敵軍，實施射擊任務，展現國軍部隊堅強防衛戰力。

「天馬操演」由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊參演，射手分於陸軍M1045拖式悍馬車、陸戰隊CM25拖式甲車上，射擊拖式2A飛彈，官兵透過裝備追蹤功能的光學瞄準具，瞄準外海靶船，經由導線將修正資訊傳送給飛彈，使飛彈沿著瞄準線飛行，同時射手還必須掌握靶船浮動頻率與方向，精準調整飛彈路徑，成功命中目標，展現反裝甲部隊戰力。

「雷霆操演」方面，擔任操演的本島、外離島的多管火箭部隊，實施MK15、MK30及MK45等各型火箭彈射擊，火箭彈發射瞬間震撼訓場，屢次命中目標區。為確保操演順利，砲兵官兵接收到射擊指揮所下達的射擊任務後，雷霆2000火箭砲車迅速進入陣地，完成「用砲」程序，並由安全軍官針對車上武器射控系統等逐一檢查，待命射擊，發揮雷霆2000火箭砲車反登陸作戰能力。

最後兩天登場的「神弓操演」，則是驗證國軍野戰防空能力，操演部隊以「雙聯裝飛彈發射系統」、「復仇者飛彈車系統」，實彈射擊刺針飛彈，面對操演場地兩側發射之靶彈，官兵必須掌握10秒左右的時間，順序追瞄目標，扣下發射鈕成功擊落靶彈。

值得一提的是，在測驗中，教官組針對刺針飛彈射擊結果，區分「命中」、「戰術命中」及「未命中」等3種，其中戰術命中為飛彈擦過目標物，雖未造成爆炸，亦可達到傷害、影響作用。

(中時 )