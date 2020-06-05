新冠疫情日漸趨緩，至今以連續維持54天「嘉玲」的未發現國內感染情形，北北基桃交通局處協商後，決定乘客進站及上車應戴口罩，但在車上或站內若能維持安全社交距離，則不強制佩戴。基隆交通處長李綱表示，尖峰搭乘公車時，難以維持社交距離，還是要戴好口罩，離峰才不強制佩戴口罩。

基隆市在疫情開始，除配合中央防疫措施外，也採取最高規格防疫措施，全面防堵疫情擴大，加上市民在這段時間防疫的配合，基隆市在疫情防控上表現優良。李綱說，除了頒布口罩令解封，市府仍會持續要求公共運輸業者量測站務人員、駕駛員體溫，並全程戴口罩，及做好車輛定時的消毒工作。

李綱處長強調，乘客若有感冒或發燒徵狀時，務必全程戴上口罩，做好個人防護措施，另外這次北北基桃採取一致作為，形成區域聯防態勢，並配合中央防疫政策持續檢討，讓大眾運輸落實新型態安全生活模式，保護你我他。

(中時 )