國內疫情穩定，6月7日即將大規模解封，外界關心疫情指揮中心是否會降級，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於世界疫情都還在，指揮中心一時之間還不會降級。另邊境管制是否開放轉機旅客，只要能把出入境客旅客與轉機旅客動線分開，就能根據航空公司需要來做討論。

陳時中指出，防疫內、外解封要有規劃，在境內做鬆綁同時，境外開放要暫做切割，先求境內穩定在做境外。這次境外生沒有像經貿產業及人道等人士列在優先，因為境外生屬於專案性質，現在整體政策方向就會是邊境風險嚴管，境內鬆綁，先把境內鬆綁做一段落後再來做境外，空擋期間，再針對必要活動做個案溝通及管理。

疫情中心副指揮陳宗彥表示，邊境開放境轉旅客已在做準備，主要因為轉機跟入境過去都會是混在一起，會請機場及民航局對動線先做規劃，等時間適當社區也安全後再研議討論。

陳時中表示，轉機旅客不會進到社區，社區不會受到影響，轉機旅客涉及二個問題，一個是機上的防護，一個是動線，目前看來機上防護都做的相當好，動線如果能把入境跟要走出去做適當區隔，就能根據航空公司需要來做討論。

(中時電子報)