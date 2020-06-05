境外生來台何時開放？陳時中：先等境內穩定 14:102020/06/05 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 境外生來台何時開放？陳時中不鬆口。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 境外生來台遲遲沒有下文，引發外界批評。有專家建議將其比照商務來台，列入優先開放名單，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，邊境的優先名單只有經貿產業、醫療、人道救援，境外生還是要屬於專案的性質。因台灣境內將在6月7日解禁，邊境還是要嚴管，需等境內穩定後，再開放境外。 (中時 ) #開放 #境內 #境外生 #來台 #穩定 也許您會感興趣 推薦閱讀 開齋包粽 朝陽貼心照顧境外生 04:102020/06/02 兩岸藝文 獨》境外生返台有譜？教育部調查大學檢疫空間 12:092020/06/03 生活 境外生何時能入台？潘文忠：最快本周跨部會討論決定 12:592020/06/03 政治 私大校長籲中央 7月分批開放境外生返台展善意 12:342020/06/03 生活 跨部會討論境外生回台 尚無7月解禁時間表 20:532020/06/03 政治 教部規畫 境外生分批返台 04:102020/06/04 生活新聞 境外生返台？教育部：暫時不開放 10:522020/06/04 生活 境外生7月返台無望 教育部：暫時不開放 12:072020/06/04 生活 大學校長強籲中央 儘速確定境外生返台時間 16:272020/06/04 生活 頂大校長憂國際生斷源 籲快決定 04:102020/06/05 生活新聞 生活熱門新聞 媽祖遶境何時恢復？請示天上聖母擲筊結果曝光 - 生活 今年颱風何時大爆發？賈新興：就在這天後 - 生活 中衛口罩第2波網購來了！PChome 24h開賣倒數計時 - 生活 好市多口罩半小時被秒殺 網跟以前價格一比驚：虧慘了 - 生活 周六罷韓投票高雄天氣 氣象局解答了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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