境外生來台遲遲沒有下文，引發外界批評。有專家建議將其比照商務來台，列入優先開放名單，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，邊境的優先名單只有經貿產業、醫療、人道救援，境外生還是要屬於專案的性質。因台灣境內將在6月7日解禁，邊境還是要嚴管，需等境內穩定後，再開放境外。

(中時 )