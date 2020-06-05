鐵路警察李承翰被刺死，其父親李增文抑鬱而死，立委王美惠、葉敏蘭5日到李家上香，王美惠砲轟司法改革速度太慢，國家應跟上人民的期望，葉敏蘭痛斥李承翰的死，居然用思覺失調判凶嫌無罪，不能還李承翰公道，更對社會治安埋下不定時炸彈。

王美惠說，國家司法辜負了李家，也背離了社會共同的認知，司法改革上政府的腳步太慢，司法改革的口號喊了多年，雖然許多層面已見改善，但政府的速度仍跟不上人民的期望以及現實的需求。

王美惠說，蔡英文總統就職演說時重申司法改革的重要性，但司改不能只是口號而已，政府應該更加緊腳步、拿出魄力推動司改，特別需建立實質陪審制度，讓法官審判案件時除遵照法律外，也應參酌社會意見，讓「法正義」和「法感情」間取得平衡。

王美惠說，政府不能等到每次出事了、上新聞了才開始檢討，李承翰身為嘉義子弟，對她來說就是「嘉己人」，她會為李家討回公道，彰顯社會正義，督促政府落實司改。

王美惠悲痛地說，得知李父過世的消息，想起她的哥哥20多年前就讀成大時出車禍過世，幾年後母親也抑鬱寡歡去世，這種喪失至親的痛她能夠感同身受。

葉敏蘭說，現在社會拿刀隨機砍人的事件層出不窮，砍人後就說是思覺失調患者，若法律只看到這些人的人權，卻沒有辦法把社會安全網補起來，那就讓這些病人長期在病監治病，為他們的行為付出代價，不要讓他們出來可能隨時傷人，這是政府應該要做的。

(中時 )