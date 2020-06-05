受惠國際熱錢淹腳目，除力撐新台幣兌美元匯價，強勢升值外，也支撐國內房市買氣明顯回溫，更挹注台股勇敢向前衝，今在外資等法人持續搶補台積電、聯電與日月光投控等半導體族群下，加上兆豐金、中信金與台塑四寶、亞泥等重量級集團股穩盤，使大盤再度開高走高，終場上漲86.17點，輕鬆越過11400點關卡，報11479.4點，再創3月以來反彈新高水準，單日漲幅0.76%，成交1792.49億元。

不過，昨日表現強勢的被動元件族群如國巨、華新科、禾伸堂與大毅等都拉回整理，尤其國巨今股東會釋出將在7月即合併美商基美的營收，反而成為反市場心理操作，短多出盡之開高殺低窘境。但公司認同未來獲利成長可期，顯示該股短線未脫區間震盪，唯短期底部區係採緩步向上墊高格局，該現象使該類股波段走多架構不必過分看淡。

另外，PCB族群如楠梓電、金像電等今也走疲，顯示市場資金極短線輪動快速，在全球重啟經濟前景與中美緊張關係仍待進一步觀察下，投資人多採見好即收之高出低接策略應對，以迴避可能的風險變數。

店頭市場方面，受惠生技族群再度被市場瘋搶，而電子股也百花齊放，加上紡纖、營建、觀光、鋼鐵、航運與化學等類股都站在多方，使指數開高之後不回頭，終場大漲0.87%，報153.39點，成交577.79億元。

美股盤後電子盤方面，受惠市場持續看好重啟經濟活動，將帶動景氣脫離新冠谷底，目前道瓊期指暫報大漲242點，漲幅0.92%；另外，標普500、那斯達克100與小型股2000等3大期指，也分別暫報上漲0.77%、0.56%及1.65%。

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