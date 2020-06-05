109年國中會考成績出爐，康橋國際學校課程總監卓意翔表示，各校申請成績將微上揚0.2分。（本報社資料照片）

國中教育會考成績今天出爐，專家分析從公布成績趨勢來看，各校申請成績將比去年微微上揚0.2分左右，提醒學生在填志願時不要太過樂觀，康橋國際學校課程總監卓意翔表示，今年不考英聽，英語考試拿到A＋＋的學生有7.74％比去年的6.47％上升了1.27％，這也顯示學生的閱讀能力有越來越好的趨勢，不考英聽也讓英語科的競爭變得相當激烈。

卓意翔分析，北一女、建中的成績落在33.8分比較有機會，33.6分的同學就要碰運氣，師大附中的部分，女生在33.6分、男生大概33分，因男生名額較多一點分數，會低一點點，而成功高中不會低於31.6分，歷年守得滿穩松山高中則要30.6分至30.8分左右，不會低於30分。

卓意翔指出，大同高中去年跌破30分，今年可能有機會回到30分，從學生答題反應看出，國英數得到A的人數都比去年多，也帶動錄取門檻，社區高中的部分，板中和麗山測驗題要拿到28分以上。

卓意翔表示，高職部分，北市龍頭大安高工則守在最低汽修科20分上下、北士商和松山家商約落在16點多到17分，卓也提醒，填高職的孩子，要選擇自己所愛，不要只看校名，而郊區外圍的高職大概落在11分至12分、南港、內湖高工則在12分上下、木柵高工則為10點多分。

卓意翔說，台師大心測中心分析不考英聽，英語科要拿到A＋＋只能錯1題，但成績出爐全國還是有7.74％學生拿到A＋＋，而全國有四分之一以上的學生，英語科達到A等級，顯示英文訓練很好，今年不考英聽也讓英語科競爭更激烈。

(中時 )