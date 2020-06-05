誘騙投資金門酒買賣詐100萬 和解獲輕判 14:242020/06/05 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 楊姓男子因母親經營的金門酒類買賣業務積欠外債甚多、四處籌措資金，他誘騙人投資金門酒類買賣，取得100萬元供其母親使用；一審依違反銀行法判囚3年8月，但二審認為李男構成詐欺罪與偽造文書罪，改判7月、可易科罰金。可上訴。 合議庭審酌李男為幫其母親籌措資金應急，竟罔顧與友人的信賴關係，應其母親要求，以話術佯邀友人投資、詐得100萬元，考量李男事後已與友人達成和解、償還100萬元，彌補其所受的財產損害，因此輕判並讓他得易科罰金。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #100 #資金 #買賣 #母親 #投資 也許您會感興趣 社會熱門新聞 陸冷血夫掐死正妹妻「冰屍105天」 自首仍判死 - 社會 台中北區日本料理店大火 濃煙沖天 - 社會 李承翰父最後身影曝光！暴瘦虛弱妻攙扶就醫 吐血2次亡 - 社會 女子深夜返家成目標 男開價130萬邀拍成人片：不會有人知道妳是誰 - 社會 英國最新「性禁令」！與配偶以外的人亂搞要坐牢 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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