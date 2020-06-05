楊姓男子因母親經營的金門酒類買賣業務積欠外債甚多、四處籌措資金，他誘騙人投資金門酒類買賣，取得100萬元供其母親使用；一審依違反銀行法判囚3年8月，但二審認為李男構成詐欺罪與偽造文書罪，改判7月、可易科罰金。可上訴。

合議庭審酌李男為幫其母親籌措資金應急，竟罔顧與友人的信賴關係，應其母親要求，以話術佯邀友人投資、詐得100萬元，考量李男事後已與友人達成和解、償還100萬元，彌補其所受的財產損害，因此輕判並讓他得易科罰金。

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(中時 )