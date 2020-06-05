2020年臺南市國際龍舟錦標賽將在6月23日至25日臺南運河熱鬧舉辦，統一獅萊恩身為臺南市民一員，當然不能錯過，也將參與划龍舟競賽活動，為了用最棒的表現呈現給大家，萊恩接獲任務後，自周一起已降二軍進行訓練調整，每日萊恩早起來到台南棒球場重量訓練室，進行高政華教練規劃訓練菜單，反覆訓練希望能強化自己體能，希望能跟上隊友訓練進度。

前日，魚頭君和Uni Girls也特地來探班，魚頭君逗趣練習模樣，讓訓練充滿許多樂趣和歡笑聲。昨晚萊恩首度正式到應戰壹伍參龍舟隊報到，應戰壹伍參龍舟隊是台南一群熱情獅迷自發性組成隊伍，報名參加公開組競賽，今年是應戰壹伍參龍舟隊成軍第二年參加，而萊恩將與這群熱愛划龍舟的獅迷一同奮戰。

統一獅吉祥物萊恩學習划龍舟。（統一獅提供）

萊恩身為新生力軍，首次進行團體夜間訓練，萊恩特別興奮和緊張，應戰壹伍參龍舟隊隊長彭國源也特地一對一指導萊恩，划槳技巧和要領，透過一次又一次訓練，也逐漸進入狀況。除了個人指導訓練外，划龍舟講究團隊默契齊心的競賽運動，萊恩也首度與隊友進行分組練習，特別在訓練水道進行團隊練習，哨聲響起，剛加入團隊的萊恩，跟不太上大家節奏，但一次又一次反覆的訓練，經過將近兩小時訓練，也讓萊恩對於划龍舟運動有專業的認識和學習。

訓練結束後，萊恩也特別準備麥香飲料，分享給隊友們，也希望今年應戰壹伍參龍舟隊有萊恩的加入能夠邁向勝利。應戰壹伍參龍舟隊隊長彭國源表示：「很開心今年有萊恩的加入，讓我們訓練中充滿許多樂趣，而且萊恩很有潛力，在指導動作時，學習能力挺快，如果能長期投入訓練，未來將可能成為主戰力。距離比賽僅剩約兩週時間，希望萊恩盡力就好，別太免強自己受傷了！」

經歷魔鬼訓練課程，萊恩表示：「划龍舟除了考驗團隊默契也是耐力堅持的運動，但今天最讓我印象深刻就是戰繩與核心訓練，看到隊友都輕鬆自如，自己要多多練習才能跟上大家的節奏，才有機會成為出賽名單中。」今天也是萊恩首度體驗真實划水狀況，萊恩直呼累翻了，比第一階段單純練習動作，還費力許多，划龍舟真的是一項很專業運動，不簡單。

(中時 )