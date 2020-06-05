連鎖餐飲集團王品（2727）今（5）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積發放案，決議以盈餘每股配發約3.54元、資本公積配發約0.96元，合計配息4.5元。董事長陳正輝表示，目前營運已走出谷底穩步向上，未來將朝火鍋、燒肉、麵點3大重點布局。

王品2019年呈現「台強陸弱」狀態，由於中國大陸事業群仍處整頓期，集團合併營收162.32億元，年減0.33％，毛利率44.45％、營益率3.72％分創新低及次低。不過，歸屬母公司稅後淨利3.53億元，年增2.86％，每股盈餘（EPS）4.77元，優於前年4.52元。

王品去年台灣體質調整效益顯現，2019年營收98.12億元，年增4.59％，營業利益5.23億元，年增達33.79％，營益率自4.17％升至5.33％。中國大陸仍處調整整頓期，營收64.19億元，年減7.03％，營業利益0.81億元，年減54.27％，營益率自2.57％降至1.26％。

由於新冠肺炎疫情重創中國門市營運，王品2020年首季歸屬母公司稅後虧損1.48億元、每股虧損1.98元，為4年來再度轉虧、雙創歷史次低，不過，甫公布的5月自結合併營收13.94億元，雖仍年減3.94％、但月增達61.4％，已較4月低檔明顯強彈。

陳正輝表示，接掌王品6年來，與經營團隊致力擴大版圖、穩定獲利、維持穩定配息，今年雖然疫情尚未結束，仍延續近年高股利政策，與股東共享營運成果，並大手筆祭出2200元餐飲禮券，期待將「股東變鐵粉」，能多到各品牌體驗美食、給予回饋。

展望後市，陳正輝指出，台灣火鍋市場規模約190億元，在餐飲市場占比最大，燒肉則有90億元，兩者後端供應鏈相同、且能快速連鎖。台灣王品旗下已有聚、石二鍋、12MINI、青花驕、和牛涮等5個品牌、火鍋門市合計已超過100家，但認為店數還不夠。

陳正輝表示，未來將在火鍋及燒肉市場加強布局。如去年10月開始籌備，2月試營運、3月正式開幕的「和牛涮」，5月即創下單店破千萬業績，後續將加速展店步調。此外，小吃、麵點為另一成長動能，新品牌「薈麵點」5月單店業績亦已開出280萬元紅盤。

陳正輝也坦言，中國大陸事業群自去年以來持續影響整體營運績效，除了今年遭疫情波及外，主要受到首度跨足中餐市場的「鵝夫人」內控管理出現問題拖累，不過，目前品牌已重整得差不多，相信未來狀況將持續好轉，將有助中國大陸業績提升。

(時報資訊)