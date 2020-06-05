全球近10年無法揭開真相的「懸案」中，2013年轟動一時的21歲華裔女孩「藍可兒事件」，絕對名列其中，這起離奇命案地點，發生在美國洛杉磯市中心的塞西爾酒店 (Cecil Hotel)，令人毛骨悚然的是，塞西爾酒店歷史中，以輕生、謀殺、犯罪聞名於世，被列為世界前12「恐怖飯店」之一，由於藍可兒住於此、死於此， 溺斃頂樓的真正死因始終成謎，至今提起仍讓人不寒而慄，加上事件充滿恐怖靈異色彩，案發後還被2名美國人耗時2年拍成紀錄片─《藍可兒事件：真相大白》（What Happened to Elissa Lam？，暫譯），讓這起歷史懸案搬上大銀幕。

藍可兒事件成懸案，失蹤前在「靈異電梯」內的詭異動作，成為尋找死因的重點。（圖／翻攝自畫面（

回顧這起命案，女大生藍可兒於2013年1月31日失蹤於塞西爾酒店，唯一線索是電梯監視器拍下的詭異錄像，她時而比手畫腳、時而探頭到電梯外查看，彷彿受人跟蹤，又像被人下藥控制。後來有人說，那些手勢是她在比手語，意思是「不要開玩笑，我不想跳舞」。影片拿給學過美國手語的人士求證，得到的答案是，因為她背對鏡頭，比的也不是手語專用姿勢，無法確認真正意思。

藍可兒在電梯裡「躲人」？「玩捉迷藏」？真正答案至今無人知。（圖／翻攝自畫面）

藍可兒的屍體直到2月19日才被警方在酒店頂樓的水塔找到，是輕生或他殺？她又是怎麼上到頂樓爬上3米高水塔？重重謎團至今仍沒有找到真正的答案，警方最後以藍可兒意外溺死為主要死因，可是「神探」李昌鈺博士卻不這麼認為，他認定這是一起謀殺案，因飯店案發後已賠償，家屬也不再追究，以致至今一直是死因成謎的懸案。

警方調查時，藍可兒失蹤之前在酒店電梯內做出一系列詭異舉動，成為關注重點，後來被媒體稱之為「靈異錄像」。影像中顯示，藍可兒著休閒裝走進電梯，身著紅色上衣和拖鞋，並未有異常狀態，但隨後她立即躬下身，按下了多個樓層的按鈕，然而電梯並沒有馬上關閉，大約20秒之後，藍可兒將頭伸出電梯外查看，隨後又來來回回進出電梯多次，期間她曾經站在電梯內死角處，似乎要躲某個人。

此時，藍可兒再次走出電梯面向右方，雙手用很奇怪的姿勢上下左右比劃，雙腿也做出一些奇怪動作，似乎在和對面的人說著什麼，15秒後，藍可兒離開電梯，從監控範圍消失，但電梯門依然開著靜止一段時間。電梯門關閉後，電梯又照常運作，毫無異狀的運行到了其他樓層，但每一次開關，都沒有任何乘客進出。藍可兒在洛杉磯失蹤20天後，她的屍體在塞西爾酒店樓頂的水塔中被工人發現。

塞西爾酒店水塔高約3米，藍可兒身亡時水塔蓄水約三分之二，讓人費解的是，傳聞她被發現屍體時，竟然是「頭下腳上」，而非浮在水面上。（圖／翻攝自網路）

塞西爾酒店水塔高約3 米，寬1.37米，能蓄至少3000多升水，藍可兒身亡時水塔蓄水約三分之二。眾所周知，通常屍體在水中一段時間後會浮上水面，但讓人費解的是，當工人發現藍可兒的屍體時，發現她竟然是以頭下腳上(但有媒體稱是「頭上腳下」)的姿勢，沉在水箱底部，洛杉磯消防局共派出20多位消防員，花了1個多小時才將她的遺體撈出水塔。

藍可兒失蹤前在酒店電梯裡的怪異舉止，引起各界瘋狂推測，甚至有人認為她可能遭遇到「靈異事件」，案發後，相關分析人士給出幾種看似合理的解釋：1.藍可兒與親密男子開玩笑，淘氣按了各樓層按鈕，等了一會兒，要等的人沒進來，她先躲在電梯角落，想要嚇嚇對方，之後又跳了出去，至於電梯門為何一直沒關？是因為這名男子一直在外面按著開關， 藍可兒因此攤開雙臂表示不滿，最後她改變搭電梯的計劃，便跟著男子走了，因為男子沒按電梯了，所以電梯開始正常運作。

2.藍可兒進入電梯前，就發現有人跟蹤她，所以進電梯後按了每一層，好讓跟蹤的人不知道她要到哪一層，一直探頭往外看，是想確定跟蹤的人有沒有過來，藏在角落則是怕跟蹤者一眼就看穿電梯裡有人。藍可兒發現電梯一直不運作，就走出去看，還自言自語地抱怨，她的誇張動作是宣洩情緒。而最後再沒出現在監控畫面里，才是出事的開端。

3.藍可兒手舞足蹈的誇張動作，其實是想讓外界注意到這段錄像，躲在角落是想側身從樓層按鍵的反光留意電梯外面，跳出去與喊叫，是想給自己壯膽，她後來身軀扭曲，是因為察覺躲不過危險而徹底絕望。

(中時電子報)