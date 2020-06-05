「三倍券」將在7月中上路，排除網購電商，盼刺激受衝擊實體商家；新北市勞工局長陳瑞嘉表示，喜憨兒、心路、愛盲、唐氏症等大型身障社福團體，多以自己的購物網作為主要銷售管道，實體店面反而沒幾間，恐無法受惠「三倍券」振興，盼中央能納為「白名單」，開放網路通路使用。

「振興三倍券」預計7月15日上路，原則上排除電商消費，僅具有「線上付費、實地體驗」的廠商可納入適用「白名單」，例如網購藝文表演門票、音樂會門票、職棒運動賽事等門票，就可以使用三倍券消費，其餘則不適用。

陳瑞嘉表示，包括喜憨兒、心路、育成、伊甸、愛盲、唐氏症等大型身障社福團體，主要透過自己的購物網銷售，實體店面反而沒幾間，若排除適用三倍券，對他們相當不公平；近日將以新北市府名義發函經濟部，呼籲將身障社福團體網購通路比照藝文類購票平台，納入三倍券的「網購白名單」，才能讓身障弱勢團體真正受惠。

身障就業輔導科長盧志銘指出，近幾個月受疫情影響，婚禮、活動通通喊卡，身障社福團體業績銳減6成左右，這兩天接獲許多基金會來電反應，三倍振興券將網購排除在外，恐讓身障社福團體無法受惠，實際效益不大。

盧志銘說，不僅新北市，幾乎各縣市的身障社福團體，大多都以購物網作為主要銷售管道；他認為畢竟距離三倍券上路還有1個多月，盼中央再行研議，讓民眾有機會透過網購消費送暖。

(中時 )