台中市議員陳淑華5日針對更新汰換焚化設備提出質詢，要求市府改善焚化爐汙染，爐體設備汰舊更新必需加快速度，垃圾去化及早安排，避免引發垃圾危機。環保局表示，依據《

促進民間參與公共建設法》辦理汰舊換新促參案，預期引進40餘億元民間資金辦理相關整建工程，目前已有多家國內外相關企業洽詢中。

環保局說，為加速辦理，已委由專業顧問公司進行前置作業，預計今年7月底完成可行性評估、2020年10月完成簽約、2024年底於文山廠原廠區範圍內完成新建1座新爐體。

全台第二老舊的焚化場文山垃圾焚化場何時可以更新？擺脫老舊焚化場的枷鎖，陳淑華指出，文山焚化場日處理焚化量只有600餘噸，距離原本設計量900噸還有很大差距，如果再不改善將使本市廢棄物去化量能不足日益嚴重。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤表示，原文山焚化場汰舊換新的計畫已被盧市府終止，仍然要面對嚴峻的垃圾問題。如果放任不管，垃圾去化量不足的問題勢必會成為台中市的不定時炸彈，垃圾戰隨時有引爆的可能。

陳淑華、邱素貞、謝明源指出，文山焚化場捨市府自行更新爐體，擬採促參方式辦理，已拖一年半，期程緩慢，完成時間延後，面對越來越多的垃圾，台中市壓力越來越大，將文山焚化場日處理量擬改向上提升很好，如一切順利，最快也要5年，如果招商不順會更久，面臨的壓力也越大。

陳淑華追問促參的進度？目前到什麼階段？可以如期嗎？高達40億元規模的焚化場促參招商有沒有困難，有沒有廠商洽詢？參與意願如何？順利的話，預計何時可以正式完成更新？何時實質焚化垃圾？

環保局表示，根據環保局2018、2019年辦理文山焚化廠周圍環境監測、風險評估，為讓鄰近居民安心生活，今年將再持續辦理文山焚化廠周圍健康環境監測與風險評估計畫，為在地居民環境品質與健康把關。

針對文山焚化爐，環保局目前依據《促進民間參與公共建設法》積極辦理ROT汰舊換新促參案，預期將引進40餘億元民間資金辦理相關整建工程，目前已有多家國內外相關企業洽詢中。為加速辦理，該案已委由專業顧問公司進行前置作業，預計今年7月底完成可行性評估、2021年10月完成簽約、2024年底於文山廠原廠區範圍內完成新建1座新爐體。

環保局強調，文山焚化廠新爐規劃每日至少500噸處理量，新爐興建期間，原有舊爐仍會營運維持每日600至630噸處理量，以確保台中市垃圾去化能量。待新爐興建完成後，環保局將再整建既有爐體並汰除1座舊爐體，達到恢復原焚化爐每日900噸處理量目標，屆時不僅能還原廢棄物處理效能，強化空氣汙染防制效率。

(中時 )