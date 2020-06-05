隨著公司逐漸壯大，用戶增多，科技巨頭們不免需要面臨壟斷的指控，全球社群龍頭Facebook(臉書)也無法置身事外。為了要擺脫外界對於企業太過龐大，涉及壟斷的質疑，Facebook 先前就宣布推出將推出資料轉移工具，如今，已正式向全球用戶開放。如果你想要快速打包成堆的 Facebook 相簿內的照片及影片，將有更快更便利的方法！
基於 2018 的多家科技巨頭推出的開源資料轉移計畫（Data Transfer Project），各大科技巨頭之間將攜手打造一個共享系統，讓使用者可以自由在各大平台之間移轉資料，不因為過往的資料都被存在某一平台中，而失去自由。原先參與在這計畫之中的包含 Facebook、Twitter、Google 以及微軟(Microsoft)，而 2019 年 7 月蘋果(Apple)也加入了。
上述計畫中，目前 Facebook 已經正式向全球用戶推出了資料轉移工具。起初這項工具僅在愛爾蘭開放，之後開放美國、加拿大等地使用。在經過好一階段的測試後，如今已經正式向全球所有 Facebook 用戶開放。而雖然加入的科技界巨頭不少，但目前 Facebook 提供的工具，僅能將 Facebook 平台上的相片、影片，一次打包到 Google 相簿。不用擔心的是，這確定只是一個起點，未來預計 Facebook 與蘋果(iCloud)、微軟(OneDrive)之間的資料轉移管道也將打工，預期相關工具也將陸續推出。
如果你正想將 Facebook 的照片、影片般移到 Google 相簿，透過手機版或是電腦版 Facebook，透過「設定 > 你的 Facebook 資訊 > 移轉你相片或影片的副本 > 輸入 Facebook 密碼 > 目的地可選「Google 相簿」，並選擇是否僅移轉相片、影片，或是通通打包 > 接著輸入 Google 帳號與密碼」的設定方法，就可以讓系統工具為你轉移照片與影片。完成後，將可以收到 Email 通知。
(科技)
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