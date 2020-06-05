隨著公司逐漸壯大，用戶增多，科技巨頭們不免需要面臨壟斷的指控，全球社群龍頭Facebook(臉書)也無法置身事外。為了要擺脫外界對於企業太過龐大，涉及壟斷的質疑，Facebook 先前就宣布推出將推出資料轉移工具，如今，已正式向全球用戶開放。如果你想要快速打包成堆的 Facebook 相簿內的照片及影片，將有更快更便利的方法！

基於 2018 的多家科技巨頭推出的開源資料轉移計畫（Data Transfer Project），各大科技巨頭之間將攜手打造一個共享系統，讓使用者可以自由在各大平台之間移轉資料，不因為過往的資料都被存在某一平台中，而失去自由。原先參與在這計畫之中的包含 Facebook、Twitter、Google 以及微軟(Microsoft)，而 2019 年 7 月蘋果(Apple)也加入了。

上述計畫中，目前 Facebook 已經正式向全球用戶推出了資料轉移工具。起初這項工具僅在愛爾蘭開放，之後開放美國、加拿大等地使用。在經過好一階段的測試後，如今已經正式向全球所有 Facebook 用戶開放。而雖然加入的科技界巨頭不少，但目前 Facebook 提供的工具，僅能將 Facebook 平台上的相片、影片，一次打包到 Google 相簿。不用擔心的是，這確定只是一個起點，未來預計 Facebook 與蘋果(iCloud)、微軟(OneDrive)之間的資料轉移管道也將打工，預期相關工具也將陸續推出。

Today, we are reaching 100% rollout of our photo and video transfer tool that enables people to port their photos directly to Google Photos.



With this rollout, the tool is now available globally to everyone on Facebook: https://t.co/1pck8PQoEe https://t.co/WBCeJGmMwp pic.twitter.com/IvHSgXNpbl — Alexandru Voica (@alexvoica) June 4, 2020

如果你正想將 Facebook 的照片、影片般移到 Google 相簿，透過手機版或是電腦版 Facebook，透過「設定 > 你的 Facebook 資訊 > 移轉你相片或影片的副本 > 輸入 Facebook 密碼 > 目的地可選「Google 相簿」，並選擇是否僅移轉相片、影片，或是通通打包 > 接著輸入 Google 帳號與密碼」的設定方法，就可以讓系統工具為你轉移照片與影片。完成後，將可以收到 Email 通知。

(科技)