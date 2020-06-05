麗豐-KY（4137〉5日股東會，通過配發每股13元現金股利，依今日收盤價格205元計算，現金殖利率約為6.34％。經營團隊目前正積極透過互聯網導客、新產品行銷雙管齊下策略，為下半年營運集氣熱身。

麗豐表示，2019年度在主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」受惠於數字化管理成效及品牌力的提升，在主營地區中國大陸不斷加強市場業務開發、精準廣告投放、新產品引進等重要策略，加上業外一次性財政稅項補貼收入，去年合併營收、獲利皆再次刷新歷史新高記錄，稅後每股盈餘達到18.02元，資產報酬率及股東權益報酬率分別站穩20.27％及33.71％的水準，營業活動之現金流入為新台幣18.34億元，充分凸顯麗豐集團現金流充沛、財務結構穩健。

今年全球皆受到新冠疫情的衝擊，但麗豐第一季營業利益仍有獲利1.32億元水準，單季稅後EPS為1.21元，克麗緹娜全球加盟店統計到4月底亦逆勢成長達到4,827家。

麗豐表示，主營地區現正與阿里旗下六大APP強強聯手合作，期望運用互聯網的引導連結將線上流量轉化成為線下門店的客層，並運用集團的培訓中心哲美學院，安排一系列關於：提升各門店互聯網傳播、破疫拓客、提高客單的線上課程，由執行長趙承祐親自上陣主持哲美雲課堂，期望各門店的經營能與時俱進、賦能升級！

此外，克麗緹娜照顧顧客肌膚同時兼具健康為著想，年初即引進的新產品巴部農天然鹼性礦泉水是位於新竹縣橫山鄉的中央山脈天然湧泉，富含人體所需礦物質微量元素以及珍貴的偏硅酸成份，可謂來自臺灣的純淨瑰寶，日前不僅經頂級歐洲餐廚及品酒協會的數名評審盲測評鑑後，獲頒有食品界米其林之稱的國際風味暨品質評鑑所ITQI（International Taste & Quality Institute） 二星之風味絕佳獎章(Superior Taste Award)，堪稱美味頂級之健康好水，目前克麗緹娜全通路、官網及新美力電商等均有銷售，亦獲得顧客良好的回應！

麗豐集團董事長陳碧華對於今年整體營運表示審慎樂觀的信心，期許麗豐旗下四大通路與六大事業體持續精益求精，創造品牌力、多元化經營、管理效率的企業，與同濟大學共同成立的『麗豐再生醫學研究院』已正式啟航，未來朝向水科學、微生物學、細胞科學等方向引進新項目，期望能轉化科技與創新，落實在產業建構的切入點，對外運用『同心多樣化』策略，內部則是以『數字化管理』為導向，進而圍繞著美麗、健康、幸福等觀念去發展各項事業，讓麗豐集團朝向『全球美麗與健康事業最具影響力的領導者』邁進！

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