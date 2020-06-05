卜蜂花蓮養雞場投資惹議！飼料及肉品大廠卜蜂（1215）今（5）下午正式發布聲明，在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停！

卜蜂發言人劉明哲表示，卜蜂從事件開始，展現最大誠意希望與地方及各級政府進行溝通，但可惜在各方多頭勢力的運作之下，卜蜂從未獲得公平的機會針對此事進行對等合理之討論；在以維繫地方和諧，不希望引起更多因誤解而造成的對立抗爭前提下，所有花蓮建場計畫將暫停。

聲明稿中也強調，卜蜂將善盡企業社會責任，除將最優質產品提供消費者，也會尊重社會大眾給予的寶貴建議，以讓企業與地方共生共榮為目標持續努力。

事實上，針對花蓮養雞場投資案惹議一事，向來低調的卜蜂今年5月13日就罕見大動作召開記者會，表示「相關進度先予暫緩」，並強調該公司在花蓮所有牧場的建置申請一切合法合規，將持續加強與政府及當地居民溝通。

劉明哲指出，卜蜂在花蓮的投資早在107年就購地，預計投資六座牧場，其中五座為種雞場、一座為蛋雞場，合計規畫飼養37.5萬隻雞，一切皆依照中央主管機關相關法規申請辦理。

針對傳出民眾質疑卜蜂申請建場的場地位於水源區、土石流地帶，劉明哲也在記者會上提出水利地理資訊服務平台網站、行動水保服務網公開資料佐證，強調這些地區皆非水源區或土石流地帶。

另針對民眾質疑工業化養雞的疑慮，劉明哲指出，卜蜂的養雞場是採密閉水簾式雞舍飼養，並透過科技化的電腦設備監控雞舍環境，大幅降低環境污染問題。

此外，對於外界指控卜蜂未與當地民眾溝通，劉明哲也喊冤並強調，公司過去一年多一直嘗試透過說明會，或與當地相關單位人士溝通，但卻未能取得相應的回應。但他也強調，卜蜂不會放棄持續溝通。不過迄今半個多月就先宣布暫停。

(工商 )