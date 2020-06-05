比7月1日漲保費更「大條」的事發生了！立法院三讀通過保險法107條修正案，要求未滿15歲被保險人身故，給付61.5萬元喪葬費用，保險局已要求若總統公告法令後，現行所有身故「退還保費」的兒童保單立即停售或不得受理，且未來未滿15歲兒童投保有身故給付或退還保費的保單，一律合計不得逾61.5萬元。

也就是說，若家長想替家中小寶貝一出生，趁保費極便宜就投保基本壽險、醫療險、長照險、失能險、投資型保單等，只要有身故保額或返還保費者，一律要合計不得超過現在喪葬費用61.5萬元，超過者壽險公司不得承保。

新法上路後各家壽險公司要通報，若未滿15歲保戶身故給付可能逾61.5萬元，之後的新保單都不能受理或核保。

目前預估總統最快下周公告新的保險法條文，一旦公告生效，壽險公司就不得再受理保戶為小朋友投保身故給付超過61.5萬元的部分，屆時小朋友的保障恐將出現「大缺口」。

另外，就是保險法107條可能在6月中生效，但7月1日死亡保障門檻即要上路，壽險公司全數保單要改款，目前正忙得人仰馬翻，有些公司可能在7月1日前，無法供應「兒童保單」，但保險局要求不得有保障「空窗期」，因此各家可能先推出一張「陽春版」保單。

立委推動修改保險法107條，希望未滿15歲以下兒童若不幸身故，不要只是退還保費加計利息，希望有一定的保障，這番美意卻造成「災難」，條文修改後是給付喪葬費用，且喪葬費用保險金額，不得超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半，現行就是61.5萬元。

現在許多家長會在小朋友一出生，零歲或1歲保單相對便宜時，規劃如基本壽險、醫療險、失能險等，甚至有家長會替小朋友定期定額買投資型壽險，既投資用來存教育基金，又用便宜保費買壽險保障，有些醫療險若身故也會退還保費扣掉已領金額，這些未來都要合計，15歲前不得逾61.5萬元。

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(中時電子報)