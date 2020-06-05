天主教嘉義教區附設的11所幼兒園老師，透過一隻隻小豬撲滿，讓孩子捐出自己零用錢做愛心。（張毓翎攝）

嘉義縣聖心教養院創立至今已30年，5日於院內舉辦「感恩彌撒愛心撲滿捐贈暨靈性之旅–心靈輔導專書發表會」。（張毓翎攝）

嘉義縣聖心教養院創立至今已30年，5日於院內舉辦「感恩彌撒愛心撲滿捐贈暨靈性之旅–心靈輔導專書發表會」，院長吳敏華表示，此書記錄院方陪伴癌末院生「小台」直至臨終的過程，這是院方首次以「安寧病房」模式照護臨終院生，讓她有尊嚴地走完生命最後一程，期許未來以此種模式陪伴更多身心障礙老化者。

吳敏華說，「慎始善終」是很重要的課題，中重度障礙者因語言及肢體的限制，無法清楚表達自己的想法，因此，院方投入居家安寧療護12年，當癌末身心障礙者生命逐漸凋零時，除有社工、護理、復健、教師所組成安寧團隊，提供生理與心理照護，也有修女、宗輔關懷師在靈性上給予支持。

今日聖心教養院董事長鍾安住主教、天主教嘉義教區幼教發展中心副執行長麻珊珊及多所國中小校長及幼兒園園長皆蒞臨；鍾安住說，院內許多設備老舊，尤其消防安全設備已不符合現今需求，為了人員安全，院方計畫於教保大樓增設消防自動撒水設備及119自動通報系統，強化院內防災應變能力，初步金額估計需280萬。

鍾安住特別感謝幼發中心發起愛心撲滿活動，他說，募款活動從今年3月開始，由天主教嘉義教區附設的11所幼兒園老師，透過一隻隻小豬撲滿，讓孩子捐出自己零用錢做愛心，這些愛心更一點一滴匯聚起來，化成實際的幫助，這次回收上千隻小豬撲滿，善款累計逾28萬元，孩子拋磚引玉率先響應的精神，著實令人動容。

(中時 )