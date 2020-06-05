中國國家統計局日前公布5月製造業採購經理指數(PMI)下滑至50.6，低於4月的50.8，比市場預期差，但依然撐在景氣榮枯線50上方，讓投資人對於未來中國經濟會往哪個方向走感到擔憂。專家說，雖然從基本面來看，中國的確存在需求無法立刻出來的困境，但是從資金面來看，陸股並不看淡，建議投資人可以先上車、定期定額酌量布局中國基金，靜待下半年行情到來。

晨星基金統計顯示，雖然不少中國基金目前3個月報酬歸零、甚至出現個位數負報酬，但6個月都還維持在正報酬1-2成，專家認為，中國經濟開始解封，加上政府採取貨幣寬鬆加強流動性，都有助於股市逐漸回穩。

觀察中國PMI連2月下滑，代表中國製造業確實面臨著內外需求不振的困境，彭博首席亞洲經濟學家舒暢（Chang Shu）認為，中國經濟未來幾個月內應該會繼續回升，其中內需正在好轉中，外部需求也可能會隨著各國經濟開始解封而改善，但需要注意的還是中美之間的緊張局勢，出現「意外」問題的可能性很高。

當然，需求沒這麼快上來是目前中國面臨的最大困境。麥格理大宗商品及全球市場亞洲策略主管Viktor Shvets認為，中國經濟到頭來還要是由需求所推動，但現在看來並沒有需求；法興中國經濟學家姚偉則以通縮性復甦形容目前的中國狀況，因為廠商開始恢復生產，供給正常化後反而是超過需求復甦的。

不過從資金面來看，根據統計外資截至上周(5月25日當周)為止，已經連續第10周買超陸股，可見儘管中國經濟數據不振，但資本市場已經率先反應對中國經濟復甦的期待。

可以確定的是，中國疫情最緊張時刻已經過去，先前中國官方祭出多項救市政策也略見發酵，基礎建設腳步加快，讓房地產銷售逐漸回溫，預估中國國內生產毛額(GDP)可望在第2季恢復成長。

專家認為，對於中國股市下半年表現也不宜看淡，重點產業包含5G基礎建設、新能源、半導體、內需消費，以及陸製替代受惠股，可望獲得資金青睞。

(時報資訊)