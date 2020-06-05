據全國不動產企研室統計，繼去年揭露5樓戶後，「元大一品苑」睽違一年再揭露12樓戶交易，交易時間為107年8月，總價高達2億6298萬元，拆算車位每坪單價168.65萬元，單價、總價雙創下該社區實價登錄有史以來新高，顯見富豪為收藏豪宅砸錢不手軟。

全國不動產萬華加盟店店長黃坤洋表示，「元大一品苑」是中正區相當難得的知名豪宅，基地位愛國西路30號，屋齡約9年，樓高23樓，預售時每坪均價80萬元，當時高樓層也未見百萬元單價，然而現在身價已翻一倍，107年低樓層5樓戶就以每坪150萬元成交，此次中樓層12樓戶每坪已來到168.65萬元，未來若有高樓層交易，應可再創下新高價。

全國不動產萬華加盟店店長黃坤洋分析，「元大一品苑」共57戶，實價登錄上路以來僅有8筆交易，顯見社區豪宅客皆相當惜售，觀察歷年行情，每坪單價約在130~150萬元之間，總價約在1.2~1.4億元，此次揭露12樓戶交易，坪數165.38坪，是歷年揭露中最大坪數交易，因此總價高達2億6298萬元，也是該社區實價登錄迄今第一個破2億元的交易，該筆交易含一個坡道平面車位，以行情價350萬元拆算，每坪單價達168.65萬元，也創下最高單價紀錄。全國不動產總經理藍怡婷指出，「元大一品苑」是博愛特區稀有豪宅，曾因地段鄰近總統官邸，在配合高樓層封閉窗戶等條件下才順利取得使用執照，該社區不僅有「周董」周杰倫星光加持，全棟住戶幾乎皆是政商名流，市場傳出包括上市華邦電子董娘靳蓉、中鋼前董座林文淵之妻、調查局前副局長鄭明順等名人都持有該社區，而107年2筆交易都站穩150萬元單價，未來也將成為「元大一品苑」定錨價。

(時報資訊)