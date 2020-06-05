李姓鐵路警察在執勤過程中因公殉職，日前被告一審宣判無罪，李姓員警父親深受打擊，並提起上訴，不料，李父昨晚病逝。對此，民眾黨今在臉書表示，對於李家人所遇到悲劇，實在令人遺憾，要求政府從事先的社會安全網、警員執勤的配備與人力、事後的撫卹等檢討改善，從體制面進行改革，避免悲劇再發生。

李姓鐵路警察遇害事件後，警政署目前逐漸改善鐵路警察等一線員警出勤的裝備配置，增添非致命性武器裝備，協助一線警察出勤時遇到危險狀況時的自保措施，民眾黨給予肯定，並希望警政署持續推動改善。

民眾黨指出，目前對於受害者家屬的保護極為不足，受害者保護法執行補償金申請緩慢，對於受害人家屬的相關保障極其缺乏，像是法律諮詢、法律扶助、心理建設、心理輔導等，僅仰賴民間NGO團體的協力，然而NGO組織「犯罪被害人保護協會」也是面臨人員與財力的匱乏，需要政府積極協助。

民眾黨說，蔡英文總統從第一任期至今年520就職演說，自稱強化社會安全網是政府首要任務，但在強化社會安全網計畫，不僅沒有完善能接住「精神疾病」弱勢的族群，與高危險族群，繁雜且沒有系統的計畫施行，也讓一線社工勞動權益受到影響，完全將社會安全網的維護壓力，轉嫁到NGO與個體社工師身上。

據2016年衛福部統計，精神照護系統訪視的病患約有 14 萬人，但中央補助地方衛生局的人力，全國竟然只有 99 人，每位關訪員的案量高達 350至400件，全年無休、一天一個都跑不完，用過勞的人去照顧精神病患，這就是社會安全網的一大漏洞。

民眾黨表示，若真的要讓悲劇不再發生，不僅只是口頭上的支持，或是在媒體上帶風向，政府需要從體制面進行改革，才能真正避免問題治標治本，民眾黨希望能夠互相幫助、互相支持的社會，取代仇恨的連鎖。

(中時 )