美國服飾業者Gap遭到西蒙地產（Simon Property）指控，在疫情期間未支付租金費用，要求法院命令GAP支付租金和其他費用6590萬美元（將近新台幣20億元）。

外媒報導，Gap曾在4月下旬表示，已停止支付北美暫時關閉門市、每月約1.15億美元的租金，根據其4月提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中指出，未付租金恐將引起法律訴訟。

西蒙地產曾在5月中旬的收益報告中指出，希望租戶都能遵守合約，尤其Gap在西蒙旗下商場擁有400多家門市，可稱為西蒙主要的收入來源。

由於在新冠肺炎疫情大流行期間關閉大部分門市，Gap上季財報不如市場預期，且虧損逾9億美元，受此打擊，周四盤後股價下挫5.52%，報11.47美元。

Gap表示，自5月初以來，逾1500家北美門市已經重新開業，復工進度優於原先預期，看好本月多數門市都將恢復營業，惟基於目前不確定性仍高，Gap並未提供營運展望。

(中時電子報)