美國總統川普先前曾公開聲稱服用尚未經證實有效的抗瘧疾藥物奎寧作為預防新冠肺炎療程而引起譁然，在飽受外皆批評後宣布停用，不久後國際頂尖醫學期刊《刺胳針》也報告指出奎寧恐有致死風險，讓世界衛生組織也暫停相關實驗。不過《刺胳針》指出，由於提供數據資料的公司不接受第三方同儕審查，可信度備受質疑，故將這篇報告撤回並向外界致歉。

據英媒《衛報》報導，《刺胳針》（The Lancet）於5月22日刊登這篇研究報告是經過檢視以羥氯奎寧（hydroxychloriquine）治療的9.6萬名感染新冠肺炎住院患者後得知，並指出羥氯奎寧或相關氯奎寧治療的患者，死亡及心律問題的風險高於沒有服用這種藥物的患者。

不過，主導研究的哈佛醫學院（Harvard Medical School）教授梅拉（Mandeep Mehra）、蘇黎世大學醫院（University Hospital Zurich）的魯斯卡（Frank Ruschitzka）及猶他大學（University of Utah）的巴特爾（Amit Patel）表示，由於提供數據的美國公司Surgisphere不願移交資料組作為獨立審查之用，因此他們「無法再擔保初始資料來源的真實性」，並向期刊讀者表示道歉。研究報告的第4名作者德賽（Sapan Desai）是Surgisphere公司執行長，他拒絕回應文章撤回一事。

《衛報》先前曾報導指出，Surgisphere先前曾研究報導指出，Surgisphere先前所提供的資料早已出現錯誤，例如在亞洲的病人竟然錯誤標誌在澳洲。此外，另一個知名的國際醫學研究期刊「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）也因此用Surgisphere公司的資訊，同樣撤回研究報告。

《刺胳針》總編輯何頓（Richard Horton）對此表示震驚，「正在全球公衛危機之際出現研究誤導案，是十分驚人的實例」。「刺胳針」刊出文章後，世界衛生組織（WHO）即宣布暫停羥氯奎寧試驗，但4日又表示已準備好重啟試驗；其他數十項試驗也已恢復進行或正在重啟程序中。

(中時電子報)