罷免高雄市長韓國瑜投票案將在明天登場，在罷韓前夕，國民黨主席江啟臣特地拍了一支影片，向高雄人訴說自己對罷韓的心理話，拜託高雄市民，「六月六日，留下市政專業團隊」。

明天就是罷韓投票，江啟臣今在臉書，以「明天的高雄，啟臣有些心內話想說」為標題，發文表示，好幾次親身來到高雄，都感受到高雄的溫暖。更讓他感慨這樣惜情的城市，怎會走到罷免市長這條路。

江啟臣指出，好幾次跟韓國瑜市長會面，也讓他感受到市長的真誠。也讓他驚訝，經過網路及媒體放大的市長形象，怎麼能有這麼大的扭曲，造就這麼尖銳的愛恨分明！

江啟臣更直言，甚至，韓國瑜市長也說他要獨自承擔！但是，他堅持，面對罷免投票，國民黨就是要跟高雄市政府「一起面對，共同承擔」。因為他知道，政治是團隊工作，如果我任意割捨，國民黨更加無法壯大。

江啟臣感嘆，政治是團隊工作，市政更是如此。明天的罷免案，投下同意罷免，不只是否定韓國瑜市長，更是否定高雄市政府一年多來的努力。市府團隊的努力，值得被肯定。市政的延續更不應該因為政治的對立打斷。

江啟臣結尾表示，投票結果是一時的，政治的成敗是短暫的。但是高雄市的持續發展及進步，更是國民黨在乎的重點。

(中時電子報)